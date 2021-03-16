Sinop'ta karantina uygulanan köyün yolu toprakla kapatıldı
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Sinop'ta karantina uygulanan köyün yolu toprakla kapatıldı

16.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:28
Sinop'ta karantina uygulanan köyün yolu toprakla kapatıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka haritasında 'Çok yüksek riskli iller arasında' yer alan Sinop'ta ilave tedbirler alınıyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka haritasında 'Çok yüksek riskli iller arasında' yer alan Sinop'ta ilave tedbirler alınıyor. Durağan ilçesinde vaka artışı nedeniyle karantinaya alınan Akçaalan köyünün giriş ve çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yüzde 18,8 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop, güncel vaka haritasında 'Çok yüksek riskli iller arasında' yer aldı. Kentte İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca vaka artışı yaşanan yerlerle ilgili ek tedbirler alınmaya, karantina kararları uygulanmaya başlandı.Durağan ilçesinde vaka artışı yaşanan Akçaalan köyü karantinaya alındı. Köyde giriş ve çıkış yolları toprak dökülerek kapatıldı. Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkış noktalarında kontrollere başladı.


Sinop'ta karantina uygulanan köyün yolu toprakla kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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