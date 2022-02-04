Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sinop'un Durağan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sinop'un Durağan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İbrahim K. ve amcası Şerafettin K. ile Tuncay D, tabancayla vuruldu. Yaralılar, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İbrahim K. ve Şerafettin K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tuncay D. ise ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Sinop'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Devlet Hastanesi, Yeşilyurt, Sinop, Ölü, Güncel, Haber

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