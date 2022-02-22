Sinop'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler
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Sinop'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA, Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta hırsızlık iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Sinop'ta, 8 farklı ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

SARAYDÜZÜ, SİNOP (AA) - Sinop'ta, 8 farklı ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü ilçesinde 8 ev ve iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan izleme ve takibin ardından saklandıkları adres tespit edilen şüpheliler, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 16 tabanca fişeği, 2 şarjör, 7 av tüfeği fişeği ve çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Av Tüfeği, Saraydüzü, Jandarma, Sinop, Güncel, Haberler

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