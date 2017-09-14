Sinop'ta Fındık Bahçesi Yangını

Sinop'ta meydana gelen yangında 10 dönümlük fındık bahçesi zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Erfelek ilçesi Mescitdüzü mevkisinde Hüseyin Duran'a ait fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Sinop Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, yangının nedeni araştırılıyor. - SİNOP