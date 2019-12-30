Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı
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Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı

Sinop'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.

30.12.2019 01:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 02:14
Sinop'ta bir kişi eski damadını silahla yaraladı

'ta bir kişi tartıştığı eski damadını tabancayla vurarak yaraladı.


Emrah Arslan, eski eşinin Gelincik Mahallesi'ndeki evine giderek çocuklarını görmek istedi.


Evde çocuklarıyla zaman geçiren Arslan, daha sonra bilinmeyen nedenle eski kayınpederi Şadettin Çakar ile tartıştı.


Kavgaya dönüşen olayda Çakar üzerinde bulunan tabancayla ateş ederek Arslan'ı yaraladı.


Komşuların vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.


Arslan, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken Çakar, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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