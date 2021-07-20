Acemi kasaplar hastaneye akın etti
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Acemi kasaplar hastaneye akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Acemi kasaplar hastaneye akın etti Sinop'ta acemi kasaplar kurban kesmek isterken kendilerini kesti.

Acemi kasaplar hastaneye akın etti

SİNOP - Sinop'ta acemi kasaplar kurban kesmek isterken kendilerini kesti. Hafif şekilde yaralanarak hastanenin yolunu tuttular.

Sinop'ta her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi ve etlerin bölünmesi esnasında kazara kendini yaralayanlar hastanenin yolunu tuttu. Çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar yakınları tarafından hastaneye getirildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinden itibaren acil servislerde yoğunluk oluştu.

Kolundan yaralanan Fikret Demir, "Vallahi yapacak bir şey yok. Başa gelen çekiliyor. Küçük bir hata diyelim. Bıçağın değmesiyle birlikte biraz damarı kesmişiz. 3 dikişle kurtardık. İlk vaka biziz inşallah son da biz oluruz. Herkese iyi bayramlar" dedi.

Acemi kasaplar hastaneye akın etti
Acemi kasaplar hastaneye akın etti
Acemi kasaplar hastaneye akın etti
Acemi kasaplar hastaneye akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
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