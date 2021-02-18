Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı
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Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

18.02.2021 22:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 23:55

Edinilen son dakika haberine göre Sinop'ta 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop'ta 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinlik Mahallesi Yakamoz Sokak'ta bir apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Apartman sakinlerinden Özgür Ateş, gazetecilere, yangını kendilerinin fark ettiğini belirterek, "Biz son katta ikametgah ediyoruz. Dumanları görünce çatıya çıkmak istedik. Ancak alevleri görünce geri dönerek hemen itfaiyeyi aradık. Çok şükür bir yaralanma veya can kaybı olmadı." dedi.

Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı
Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı
Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı
Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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