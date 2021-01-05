Sinirli Annem Çilek kimdir? Eylül Uğan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Sinirli Annem Çilek kimdir? Eylül Uğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

05.01.2021 21:00 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:04
Sinirli Annem Çilek kimdir? Eylül Uğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

2000li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen için tekrar çekildi. Yeni oyuncular ve hikayeyle seyirci karşısına çıkan Exxen Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncuları büyük ilgi görüyor. Peki Exxen Sihirli Annem Çilek karakterine hayat veren Eylül Uğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Exxen dizileri arasında en çok ilgi görenlerden biri de 2000li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem'in yeni versiyonudur. Exxen Sihirli Annem, eski hikayesi ve yeni oyuncularıyla şimdiden ilgi görüyor.

EYLÜL UĞAN KİMDİR?

1 Ocak 2021 tarihinde Exxen ekranlarında başlayan Sihirli Annem dizisinin özellikle de çocuk oyuncuları büyük ilgi görüyor! Eski versiyonunda Zeynep Özkaya'nın canlandırdığı Çilek karakterini, Exxen Sihirli Annem'de Eylül Uğan canlandırıyor. İzleyicilerin merak ettiği Sihirli Annem'in Çilek'i Eylül Uğan, ilk defa Sihirli Annem'de dikkat çekmektedir!

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