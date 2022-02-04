Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, direk dansı yaparken şekilden şekle girdi

Uzun bir süredir Miami ve Türkiye arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Sağlıklı beslenme ve sporuna her zaman dikkat eden Subaşı, bir yandan da direk dansı yapıyor.

ESNEKLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Subaşı, direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Her zaman düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine toplayan Subaşı, birbirinden zorlu hareketleri de hiç zorlanmadan yaptı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken arkadaşlarından da yorum gecikmedi.