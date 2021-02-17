Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede (2)
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Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede (2)

17.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:17
Sınırda yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDILARSuriye'den Hatay'ın Altınözü ilçesine yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDILAR

Suriye'den Hatay'ın Altınözü ilçesine yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalanan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananların arasında terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla aranan Rus asıllı bir kadının olduğu da belirtildi.  Suriye'den yasa dışı yollarla Hatay'ın Altınözü ilçesine girmeye çalıştıkları sırada güvenlik güçlerince yakalanan 5'i Rus, 1'i de Libya asıllı 6 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların arasında terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla aranan Rus asıllı bir kadının olduğu da bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SAMİM SELÇUK

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