Sınırda yakalanan Türkmenistan uyruklu FETÖ üyeliğinden tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Türkmenistan uyruklu kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Türkmenistan uyruklu kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.
Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapma girişimindeyken Şehit Astsubay Önder Yağmur Piyade Hudut Karakolu devriyesince 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan Türkmenistan uyruklu K.İ.M'in FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.
Aranması olduğu belirlenen K.İ.M, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.