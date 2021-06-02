Sınırda provakasyon! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını işgal etmesi üzerine iki ülke arasında Karabağ için savaş yapılmıştı. Savaşın kazananı Azerbaycan olurken, sınırda gerilimi tırmandıran bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaklaşık 40 Ermeni askerinin sınırı geçtiğini bildirdi.