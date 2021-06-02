Sınırda provakasyon! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi
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Sınırda provakasyon! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi

Sınırda provakasyon! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını işgal etmesi üzerine iki ülke arasında Karabağ için savaş yapılmıştı. Savaşın kazananı Azerbaycan olurken, sınırda gerilimi tırmandıran bir gelişme yaşandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaklaşık 40 Ermeni askerinin sınırı geçtiğini bildirdi.

44 günlük Dağlık Karabağ savaşının ardından Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarında provokasyonlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askeri, Azerbaycan askerleri tarafından esir alınmıştı.

ERMENİSTAN'DAN YENİ PROVOKASYON

Gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Ermenistan, yeni bir provokasyona imza attı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaklaşık 40 Ermeni askerinin sınırı geçtiğini bildirdi.

AZERBAYCAN ORDUSU ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Ermeni askerlerinin, Azerbaycan'ın geri aldığı Kelbecer'in Armutlu köyüne doğru ilerlediği ifade edildi. Yaşananlar üzerine harekete geçilirken, Ermenistan askerleri bölgeyi terk etmeye zorlandı, bu süreçte silah kullanılmadığı kaydedildi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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