Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
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Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu

Hakkari'de arazide ölçüm yapan harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek yılanı, büyük korku yarattı.

18.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:04

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde ölçüm yapan harita teknikerleri, karşılarına çıkan koca engerek yılanı nedeniyle büyük korku yaşadı.

ANİDEN ÖNLERİNE ÇIKTI

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinin Yamaç köyünde ölçüm yapan harita teknikeri Engin Özcanan ve Murat Arslan, birden önlerine çıkan koca engerek yılanı nedeniyle büyük korku yaşadı.

"KORKMAKTAN ÖTE ŞAŞIRDIK"

İlk kez böyle bir yılanla karşılaştıklarını ifade eden Engin Özcanan ve Murat Arslan, "Ölçüm yaparken ender görülen koca engerek yılanıyla karşılaştık. Korkmaktan öte çok şaşırdık. Çünkü böyle bir türü daha önce bölgede görmedik. Biz de nadiren görünen yılana zarar gelmemesi için çalışma sahasını terk edene kadar uzak durduk. Yani yılan tekrar doğal yaşamına geri dönmüş oldu" dedi.

Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
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