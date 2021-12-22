Sınırda donarak öldüğü değerlendirilen erkeğe ait ceset bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınırda donarak öldüğü değerlendirilen erkeğe ait ceset bulundu

Sınırda donarak öldüğü değerlendirilen erkeğe ait ceset bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, çeltik tarlası yakınında donarak ölen yabancı uyruklu kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

EDİRNE'de, çeltik tarlası yakınında donarak ölen yabancı uyruklu kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesi yakınlarında, çeltik tarlası yakınında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin donarak öldüğünü belirledi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye ait olduğu üzerinde durulan ceset, yapılan incelemenin ardından İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title