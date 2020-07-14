Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi
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Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi

Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşinin eşyalarını yakmak isteyen kadın, ekipleri harekete geçirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen kocası tarafından ikna edilen kadın önce hastaneye ardından emniyete götürüldü.

14.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:37

Antalya'nın Kumluca ilçesinde boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını oturduğu apartmanın balkonunda yakmak istedi. Ekiplere zor anlar yaşatan kadın, güçlükle ikna edildi.

Olay, Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. ve T.A. şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Boşanma davası açacakları sırada S.A., kocası T.A'nın mal kaçırmaya çalıştığı ve kullandıkları otomobili sattığı iddiasıyla sinir krizi geçirdi. S.A., oturdukları apartmana gelerek kocası T.A'nın özel eşyalarını balkona toplayıp yakmaya kalkıştı.

Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi

EKİPLERİ "ATLARIM" DİYE TEHDİT ETTİ

Aynı zamanda eşine hakaret yağdırmaya başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. S.A., kocasının özel eşyalarını yaktığını, isterse kendinin söndürebileceğini, kimseyi istemediğini, itfaiye müdahale ederse kendini 5. kattan aşağıya bırakacağı yönünde ekipleri tehdit etti.

Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi

KOCASI OLAY YERİNE GELİNCE KAPIYI AÇTI

S.A'nın kocası T.A. olay yerine gelince, öfkeli kadın kapıyı açtı. Sağlık ve polis ekipleri S.A.'nın bulunduğu daireye girdi. Uzun çabalar sonunda hastaneye gitmeye ikna olan S.A. sağlık ekipleri ile aşağıya kadar indi. Ardından da ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sinir kriz geçiren kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmak istedi

Kaynak: İHA

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