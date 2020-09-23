Sınır kapısında bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sınır kapısında bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

23.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:37
Sınır kapısında bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta yapılan aramada, bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araçta yapılan aramada, bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mike Pompeo Angela Merkel Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Müge Anlı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tamer Tuna Mbaye Diagne Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Twitter Saldırı Mahkeme Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sınır kapısında bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 17:18:16. #1.14#
title