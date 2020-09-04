Sınır kapısında 710 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren iki araçta yapılan aramada, 710 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısında, Suriye'den Türkiye'ye giren iki araçta yapılan aramada, 710 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren iki aracı durdurdu. Aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 710 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçakçılık olayı ile ilgili olarak iki araç sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Yakalanan kaçak sigaranın imha edileceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA