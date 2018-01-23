Sınır birliklerine kuru üzümlü destek

KİLİS - Kilisli üzüm üreticileri, Mehmetçiğe kuru üzüm hediye ederek destek oldu.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, öncülüğünde Musabeylili üzüm üreticileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afiın'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek askerlerin yanında olduklarını ifade etmek için kuru üzüm hediye etti. Üzüm üreticileri, Afrin operasyonunun yönetildiği Gülbaba Hudut Taburunun Komutanı Piyade Yarbay Sefa Saygılı'yı ziyaret etti. Daha sonra yanlarında getirdikleri kuru üzümleri Mehmetçikleri dağıtılmaz üzere teslim ettiler.

ZMO Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, "Her zaman silahlı kuvvetlerin yanındayız. Askerimizin yanında olduğumuzu göstermek için kuru üzümlerimizi komutanlarımıza teslim ettik. Her zaman devletimizin ve askerlerimizin yanındayız" diye konuştu.