Singapur'daki matematik olimpiyatlarında birincilik kazanan Mersinli 2 öğrenci ödüllendirildi

Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatları'nda (SASMO) kendi kategorilerinde birincilik kazanan Mersinli öğrenciler Ezel Ali Altın ve Berkay Alp Uzun'a ödül verildi.

Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatları'nda (SASMO) kendi kategorilerinde birincilik kazanan Mersinli öğrenciler Ezel Ali Altın ve Berkay Alp Uzun'a ödül verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, SASMO'da birincilik elde eden 1. sınıf öğrencisi Altın ile 3. sınıf öğrencisi Uzun, matematik öğretmeni Gülsen Tan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı makamında ziyaret etti.

Koca, ziyarette bir süre sohbet ettiği öğrencilere ödül verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, büyük başarı elde eden öğrencilerin, ailelerini, okullarını ve eğitimi camiasını onurlandığını belirtti.

Öğrenciler de dünya çapında başarı elde etmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci