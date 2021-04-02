Sinemalar açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak? Sinema salonları ile ilgili karar...

Sinemalar açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Sinema salonları ile ilgili karar açıklandı.Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye'deki sinemaların açılış tarihi bir kez daha ertelendi. Normalde 1 Nisan'da açılması beklenen sinemalar Ramazan Bayramı'na kadar kapalı kalacak.

Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz sinema sektörü oldu. Dünya çapında hem yeni filmler çekilemedi hem de filmler vizyona giremedi. Ülkemizde ise uzun bir süredir sinemalar kapalı ve son açıklamaya göre bir süre daha kapalı kalacak.

SİNEMALAR AÇIK MI?

Sinemaların açılışı önce 2020'nin yılının sonuna, sonrasında 1 Mart'a, sonrasında 1 Nisan'a kadar ertelenmişti. Son haftalarda hızlı bir şekilde artan vaka sayılarının sonucunda da sinemalar bir kez daha ertelendi. Sinemalar 2020 Mart ayından bu yana neredeyse tamamen kapalı kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre sinemalar Ramazan Bayramı'na kadar, yani 12 Mayıs 2021 tarihine kadar kapalı olacak.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyada da sinemalar kapalıydı ve bu yüzden popüler filmlerin çoğu zaten hiçbir ülkede vizyona giremediği için herhangi bir filmi kaçırmıyorduk. Ancak yurt dışında sinemaların açılması ve filmlerin ülkemizde hizmet vermeyen video akış platformlarında yayınlanması sebebiyle 2021 yılı içerisinde yayınlanan nerdeyse hiçbir film ülkemizde yayınlanamadı.