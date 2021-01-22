Sinemadan bir yıldız kaydı: Nathalie Delon hayatını kaybetti
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Sinemadan bir yıldız kaydı: Nathalie Delon hayatını kaybetti

22.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:55
Sinemadan bir yıldız kaydı: Nathalie Delon hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören model ve oyuncu Nathalie Delon'un ölüm haberini oğlu Anthony Delon paylaştı.

Bir süredir kanser tedavisi gören model ve oyuncu Nathalie Delon'un ölüm haberini oğlu Anthony Delon paylaştı. Karısı Nathalie Delon'un ölümünün duyurulmasından sonra bir açıklama yapan Alain Delon ise, "çok üzgün" olduğunu söyledi.Alain Delon, "Çok üzgünüm. Sevdiğim insanların gitmesi ben her zaman çok üzer. Nathalie benim ilk karımdı ve tek Madame Delon'dur. 1964'te evlenmiştik. Teması hiç kesmedik. Sık sık görüşürdük. Ben onun hayatının bir parçasıydım o da benim hayatımın" dedi. Aktör Alain Delon, gerçek adı Francine Canovas olan Nathalie ile 1964'te evlenmiş, çift 1969'da boşanmıştı.Alain Delon, karısına sinema dünyasının kapıları açmış ve Nathalie, 1967 yılında Jean-Pierre Melville'in yönettiği "Samourai" filminde oynamıştı. Alain Delon, karısının sanat hayatı ile ilgili olarak da "Çok iyi bir oyuncuydu. Bunun için yaratılmıştı" diye konuştu. Delon, sözlerini şöyle tamamladı: "Nathalie bir süredir hastaydı. Pankreas kanserine yakalanmıştı. Noel'de beraberdik. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Son fotoğraflarmış…"

Kaynak: Hürriyet

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