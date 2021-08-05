Sinema - Yeşil Şövalye
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Sinema - Yeşil Şövalye

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Fragman Yeşil Şövalye İSTANBUL - David Lowery'nin yönettiği The Green Knight, Kral Arthur'un Yuvarlak Masa Şövalyelerinden Sir Gawain'in, Yeşil Şövalye'nin meydan okumasını kabul ettikten sonra başından geçenlerin anlatıldığı anonim hikayeden sinemaya uyarlandı.

Fragman Yeşil Şövalye

İSTANBUL - David Lowery'nin yönettiği The Green Knight, Kral Arthur'un Yuvarlak Masa Şövalyelerinden Sir Gawain'in, Yeşil Şövalye'nin meydan okumasını kabul ettikten sonra başından geçenlerin anlatıldığı anonim hikayeden sinemaya uyarlandı.

Sinema - Yeşil Şövalye
Sinema - Yeşil Şövalye
Sinema - Yeşil Şövalye
Sinema - Yeşil Şövalye

Kaynak: Anadolu Ajansı

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