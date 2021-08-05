Sinema - Yeşil Şövalye
Fragman Yeşil Şövalye İSTANBUL - David Lowery'nin yönettiği The Green Knight, Kral Arthur'un Yuvarlak Masa Şövalyelerinden Sir Gawain'in, Yeşil Şövalye'nin meydan okumasını kabul ettikten sonra başından geçenlerin anlatıldığı anonim hikayeden sinemaya uyarlandı.
Fragman Yeşil Şövalye
İSTANBUL - David Lowery'nin yönettiği The Green Knight, Kral Arthur'un Yuvarlak Masa Şövalyelerinden Sir Gawain'in, Yeşil Şövalye'nin meydan okumasını kabul ettikten sonra başından geçenlerin anlatıldığı anonim hikayeden sinemaya uyarlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı