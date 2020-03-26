Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den "Hayat eve sığar" mesajı
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Süeda Çil, İstanbul, Güncel

Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den "Hayat eve sığar" mesajı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere uymanın önemine dikkati çekti.

26.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:22
Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den 'Hayat eve sığar' mesajı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere uymanın önemine dikkati çekti.

Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın salgın olarak nitelendirdiği virüsün şakasının olmadığını söyledi.

İnsanların bir başka hayata zarar vermekten korkmasının en önemli duyarlılık olacağını kaydeden Çil, bu nedenle zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini anlattı.

İstanbul'da yaşamını sürdürdüğünü ve evinden çıkmamaya özen gösterdiğini dile getiren Çil, "Evde kalmak, hayatın aksamasına sebep olan bir şey değil. Hayatımız bir süre sonra normale dönecek elbette. Önemli olan içinde bulunduğumuz zamanı, akıl ve ruh sağlığını koruyarak doğru geçirmeye bakmak." dedi.

"Her gün saatimi sabahın erken saatlerine kuruyorum"

Süeda Çil, evinde kaldığı süreçte, normal yaşamındaki kurallara da uyduğunu aktardı.

Günlük yaşantısında yaptıklarına değinen Çil, şöyle konuştu:

"Her gün saatimi sabahın erken saatlerine kuruyorum. 08.00'de uyanıp kahvemi yaptım. Sonra bilgisayarımı açıp biriken dosyaları temizlemeye geçtim. Bundan sıkılınca sırada okunmayı bekleyen kitaplarıma döneceğim. Sonra bir kap yemek pişiririm, sonra da sevdiğim dizi veya filmlerden birini açarım. Bu, bugünün programı. Yarın için başka planlarım var. Dolapta kullanmadıklarımı ayırmak, hep yazmayı istediğim kitabımın bölümlerini oluşturmak gibi. Sonraki gün için de başka şeyler planlayacağım."

Ana haber bültenlerini izlediğini anlatan Çil, "Ancak olur olmaz gündüz kuşağı programları da dahil olmak üzere herkesin bu virüsten bahsetmesini dinlemek ve karamsar olmak zorunda değilim. Sosyal medyadaki yalan yanlış bilgileri okuyup kafam karışacağına evimde kendi muhasebemi yapıyorum. Neleri sevdiğimi, nelersiz olamayacağımı görüyorum ve hemen ardından da neler olmadan oluyormuş onu düşünüyorum." diye konuştu.

"Yemek yapmak o kadar da zor değilmiş"

Çil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayat eve sığar" mesajını desteklediğini belirtti.

Evinde kaldığı süreçte bazı rutinlerin ne kadar değerli olduğunu fark ettiğini söyleyen Çil, "Kedimle oynamak meğer beni neşelendiren bir şeymiş. Yemek yapmak o kadar da zor değilmiş. Kendi manikürümü yapabiliyormuşum meğer. Ben 'yapmazsam ölürüm' sandığım şeyleri şu anda yapmıyorum ve bu insanı öldürmüyormuş. Bu süreçte devletimizin aldığı tedbirleri önemseyelim ve uyulması gereken kurallara uyalım. Hayat eve sığar, sığıyor." ifadelerini kullandı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den 'Hayat eve sığar' mesajı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den "Hayat eve sığar" mesajı

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