Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den "Hayat eve sığar" mesajı Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den "Hayat eve sığar" mesajı Açıklaması - Haber
Süeda Çil, İstanbul, Kültür Sanat

Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den "Hayat eve sığar" mesajı Açıklaması

Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere uymanın önemine dikkati çekti.

26.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:10
Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den

Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere uymanın önemine dikkati çekti.

Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın salgın olarak nitelendirdiği virüsün şakasının olmadığını söyledi.

İnsanların bir başka hayata zarar vermekten korkmasının en önemli duyarlılık olacağını belirten Çil, bu nedenle zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini anlattı.

İstanbul'da yaşamını sürdürdüğünü ve evinden çıkmamaya özen gösterdiğini dile getiren Çil, "Evde kalmak, hayatın aksamasına sebep olan bir şey değil. Hayatımız bir süre sonra normale dönecek elbette. Önemli olan içinde bulunduğumuz zamanı, akıl ve ruh sağlığını koruyarak doğru geçirmeye bakmak." ifadesini kullandı.

"Her gün saatimi sabahın erken saatlerine kuruyorum"

Süeda Çil, evinde kaldığı süreçte, normal yaşamındaki kurallara da uyduğunu aktardı.

Günlük yaşantısında yaptıklarına değinen Çil, şöyle konuştu:

"Her gün saatimi sabahın erken saatlerine kuruyorum. 08.00'de uyanıp kahvemi yaptım. Sonra bilgisayarımı açıp biriken dosyaları temizlemeye geçtim. Bundan sıkılınca sırada okunmayı bekleyen kitaplarıma döneceğim. Sonra bir kap yemek pişiririm, sonra da sevdiğim dizi veya filmlerden birini açarım. Bu, bugünün programı. Yarın için başka planlarım var. Dolapta kullanmadıklarımı ayırmak, hep yazmayı istediğim kitabımın bölümlerini oluşturmak gibi. Sonraki gün için de başka şeyler planlayacağım."

Ana haber bültenlerini izlediğini anlatan Çil, "Ancak olur olmaz gündüz kuşağı programları da dahil olmak üzere herkesin bu virüsten bahsetmesini dinlemek ve karamsar olmak zorunda değilim. Sosyal medyadaki yalan yanlış bilgileri okuyup kafam karışacağına evimde kendi muhasebemi yapıyorum. Neleri sevdiğimi, nelersiz olamayacağımı görüyorum ve hemen ardından da neler olmadan oluyormuş onu düşünüyorum." dedi.

"Yemek yapmak o kadar da zor değilmiş"

Çil, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayat eve sığar" mesajını desteklediğini belirtti.

Evinde kaldığı süreçte bazı rutinlerin ne kadar değerli olduğunu fark ettiğini vurgulayan Çil, "Kedimle oynamak meğer beni neşelendiren bir şeymiş. Yemek yapmak o kadar da zor değilmiş. Kendi manikürümü yapabiliyormuşum meğer. Ben 'yapmazsam ölürüm' sandığım şeyleri şu anda yapmıyorum ve bu insanı öldürmüyormuş. Bu süreçte devletimizin aldığı tedbirleri önemseyelim ve uyulması gereken kurallara uyalım. Hayat eve sığar, sığıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor Haber
Koronaya meydan okuyor! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor Haber
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı Haber
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Korona salgını Türkiye'nin mobilya ihracatına 1 milyar dolarlık katkı sağlayabilir
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Üsküdar'da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı
Üsküdar'da bariyerlerin arkasında balık tutmak isteyen vatandaşı zabıta yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Yalın Demet Şener Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Futbolcu Açıklama 112 Acil Fatih Terim
Şu an buradasınız: Sinema ve tiyatro oyuncusu Süeda Çil'den "Hayat eve sığar" mesajı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:49:27. #1.15#
title