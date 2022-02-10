Sinema - Uncharted

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali ve Tati Gabrielle'nin başrollerini paylaştığı "Uncharted", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

Bir hazine avcısı olan Nathan Drake'i odağına alan video oyun serisinin sinema uyarlaması Uncharted'da ana karaktere Tom Holland hayat verirken, Nathan'ın mentoru Victor Sullivan'ı ise Mark Wahlberg canlandırıyor.

Ruben Fleischer'in yönetmenliğini üstlendiği film, yetenekli genç hırsız Nathan Drake'nin, 500 yıl önce Ferdinand Magellan'ın kaybettiği bir serveti kurtarmak için deneyimli hazine avcısı Victor "Sully" Sullivan tarafından işe alınmasını ve ikili için bir soygun olarak başlayan işin bir yarışa dönüşmesini konu ediniyor.