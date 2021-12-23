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SİNEMA - The Matrix Resurrections

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 1'yerli olmak üzere 3 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 1'yerli olmak üzere 3 film vizyona girecek.

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un başrollerini paylaştığı, Jessica Henwick, Jonathan Groff ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin de rol aldığı bilim kurgu ağırlıklı aksiyon filmi "The Matrix Resurrections" izleyici ile buluşacak.

Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü merkezine alıyor.

Gerçeklik dünyasına geri dönüşün anlatıldığı filmde, Bay Anderson karakterini canlandıran Keanu Reeves, gerçekliğinin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak ve kendini gerçekten tanımak için bir kez daha beyaz tavşanı izlemeyi seçmek zorunda kalacaktır.

Lana Wachowski'nin yönettiği filmin, Wachowski kardeşler tarafından oluşturulan karakterlere dayanarak yazılan senaryosu David Mitchell, Aleksandar Hemon ve Lana Wachowski imzası taşıyor.

SİNEMA - The Matrix Resurrections

SİNEMA - The Matrix Resurrections

SİNEMA - The Matrix Resurrections

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AA - Son Dakika Haberleri

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