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SİNEMA - Son Görev

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema solanlarında yılın son haftasında 6 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema solanlarında yılın son haftasında 6 film vizyona girecek.

Richard Dreyfuss, Mira Sorvino, Pruitt Taylor Vince, D.W. Moffett ve Cress Williams'ın rol aldığı "Son Görev" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Adam Lipsius'un yönetmenliğini üstlendiği yapımın konusu özetle şöyle:

"Eski bir mafya babası olan Ben Myers, kanserle mücadele etmekte, bir yandan kendi hastalığı ile uğraşırken diğer yandan da demans hastası olan karısına bakmaya çalışmaktadır. Bir gün evlerinin soyguncuların hedefi olmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Hayatını alt üst eden hırsızlardan intikamını almak için etraflıca bir plan yapan Ben, bu süreçte kendi karanlık geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır."

SİNEMA - Son Görev

SİNEMA - Son Görev

SİNEMA - Son Görev

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AA - Son Dakika Haberleri

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