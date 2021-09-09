Sinema - Sir-Ayet: Ölü Doğan

Fragman "Sir-Ayet: Ölü Doğan" Günay Günaydın'ın yönettiği; Efsun Akkurt, Sebahat Adalar, Betül Ceyhan, Şehnaz Dilan ve Ceysu Yetkin'in oynadığı yerli korku filmi "Sir-Ayet: Ölü Doğan";

Fragman "Sir-Ayet: Ölü Doğan"

Günay Günaydın'ın yönettiği; Efsun Akkurt, Sebahat Adalar, Betül Ceyhan, Şehnaz Dilan ve Ceysu Yetkin'in oynadığı yerli korku filmi "Sir-Ayet: Ölü Doğan"; beş yıl önce kaybettiği annesini sürekli rüyalarında görmeye başlayan genç bir kızın başından geçenleri konu ediniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı