Sinema - Sen Ben Lenin - Haberler
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Sinema - Sen Ben Lenin

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.

Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı "Sen Ben Lenin", uzun yıllar boyunca Akçakoca kasaba meydanına dikilmesi istenen fakat bürokratik izinlerin çıkmaması sonucu bir depoda saklanan Lenin'in büstünün hikayesini ele alıyor.

Barış Falay, Saygın Soysal, Melis Birkan, Serdar Orçin ve Nur Sürer'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Tufan Taştan üstlendi.

Sinema - Sen Ben Lenin

Sinema - Sen Ben Lenin

Sinema - Sen Ben Lenin

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AA - Son Dakika Haberleri

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