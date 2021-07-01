Sinema - "Salinger Yılım"
Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.
Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.
"Salinger Yılım"
Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seena Kerslake ve Brian F. O'Byrne'nın başrollerinde yer aldığı "Salinger Yılım"; 90'lı yılların ikinci yarısında ünlü yazar J.D. Salinger'ın edebiyat ajansında işe başlayan genç bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Joanna Smith Rakoff'un aynı isimli anı kitabından uyarlanan yapımın yönetmenliğini Philippe Falardeau üstlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı