Sinema - Patron Bebek 2: Aile Şirketi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinema - Patron Bebek 2: Aile Şirketi

AA - Haberler | Güncel

"Patron Bebek 2: Aile Şirketi" Tom McGrath'ın yönettiği ve Jeff Goldblum, James Marsden, Alec Baldwin ile Ariana Greenblatt'ın seslendirdiği animasyon film "Patron Bebek 2: Aile Şirketi" yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkacak.

"Patron Bebek 2: Aile Şirketi"

Tom McGrath'ın yönettiği ve Jeff Goldblum, James Marsden, Alec Baldwin ile Ariana Greenblatt'ın seslendirdiği animasyon film "Patron Bebek 2: Aile Şirketi" yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkacak.

İlk filmin merkezinde yer alan Tim ve Ted Templaton kardeşlerin birer yetişkin oldukları dönemi anlatan serinin ikinci filmi; yetişkin yaşamı sırasında birbirinden uzaklaşan iki kardeşi yeniden bir araya getiren olaylar etrafında dönüyor.

Sinema - Patron Bebek 2: Aile Şirketi

Sinema - Patron Bebek 2: Aile Şirketi

Sinema - Patron Bebek 2: Aile Şirketi

Sinema - Patron Bebek 2: Aile Şirketi
AA - Son Dakika Haberleri
Yürekleri ağza getiren video! İçinde bebek olan araba, son hızla metrelerce yokuş aşağı gitti

Yürekleri ağza getiren video! İçinde bebek olan araba, son hızla metrelerce yokuş aşağı gitti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülşen Yıldız Tilbe
Spor Rıza Çalımbay Ali Koç Okan Buruk Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Ertuğrul Gazi Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sinema - Patron Bebek 2: Aile Şirketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:07:31. #1.17#