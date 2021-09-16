Sinema - Patron Bebek 2: Aile Şirketi

"Patron Bebek 2: Aile Şirketi"

Tom McGrath'ın yönettiği ve Jeff Goldblum, James Marsden, Alec Baldwin ile Ariana Greenblatt'ın seslendirdiği animasyon film "Patron Bebek 2: Aile Şirketi" yeni bir macerayla izleyicinin karşısına çıkacak.

İlk filmin merkezinde yer alan Tim ve Ted Templaton kardeşlerin birer yetişkin oldukları dönemi anlatan serinin ikinci filmi; yetişkin yaşamı sırasında birbirinden uzaklaşan iki kardeşi yeniden bir araya getiren olaylar etrafında dönüyor.