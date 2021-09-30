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Sinema - Nefesini Tut 2

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

"Nefesini Tut 2"

Stephen Lang, Madelyn Grace, Adam Young, Brendan Sexton ve Bobby Schofield'in başrollerinde oynadığı "Nefesini Tut 2"nin yönetmen koltuğunda Rodo Sayagues oturuyor.

Korku ve gerilim türündeki film; evine girenlere cehennemi yaşatan görme engelli Norman'ın, bu kez kendisiyle birlikte yaşayan 11 yaşındaki Phoenix'i koruma motivasyonuna da sahip olarak evine girenlere karşı verdiği savaşı anlatıyor.

Sinema - Nefesini Tut 2

Sinema - Nefesini Tut 2

Sinema - Nefesini Tut 2

Sinema - Nefesini Tut 2
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