Sinema - Louvre Müzesi'nde Bir Gece: Leonardo da Vinci

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

" Louvre Müzesi'nde Bir Gece: Leonardo da Vinci"

Leonardo da Vinci Sergisi'nin özel rehberli turunun beyazperdede gösterilmek için çekildiği belgesel de bu hafta vizyona girecek yapımlar arasında.

"Louvre Müzesi'nde Bir Gece: Leonardo da Vinci", sinemaseverlere ünlü ressamın eserlerini yakından incelemek için fırsat sunuyor.

Leonardo'nun bir ressam olarak kariyerinin ve resmi diğer disiplinlerin üzerine yerleştirmesinin gösterildiği filmin çekimlerinde, sergi küratörleri tarafından yapılan açıklayıcı ve teferruatlı yorumlar bulunuyor.