Sinema - Kayıp Kız
Film,12 yaşındaki Monique Watson'ın kaybolmasıın ardından polisin ve basının ilgisizliğine karşın babası Michael Watson ve gazeteci Christian Baker'ın kayıp kızı bulmak için gösterdiği çabayı konu ediniyor.
Fragman Kayıp Kız
İSTANBUL - Film,12 yaşındaki Monique Watson'ın kaybolmasıın ardından polisin ve basının ilgisizliğine karşın babası Michael Watson ve gazeteci Christian Baker'ın kayıp kızı bulmak için gösterdiği çabayı konu ediniyor. Kayıp Kız (Still Here) Vlad Feier'in ilk uzun metraj filmi.
Kaynak: Anadolu Ajansı