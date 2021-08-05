Sinema - Kayıp Kız
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Sinema - Kayıp Kız

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Film,12 yaşındaki Monique Watson'ın kaybolmasıın ardından polisin ve basının ilgisizliğine karşın babası Michael Watson ve gazeteci Christian Baker'ın kayıp kızı bulmak için gösterdiği çabayı konu ediniyor.

Fragman Kayıp Kız

İSTANBUL - Film,12 yaşındaki Monique Watson'ın kaybolmasıın ardından polisin ve basının ilgisizliğine karşın babası Michael Watson ve gazeteci Christian Baker'ın kayıp kızı bulmak için gösterdiği çabayı konu ediniyor. Kayıp Kız (Still Here) Vlad Feier'in ilk uzun metraj filmi.

Sinema - Kayıp Kız
Sinema - Kayıp Kız
Sinema - Kayıp Kız
Sinema - Kayıp Kız

Kaynak: Anadolu Ajansı

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