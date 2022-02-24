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Sinema - Kasa: Büyük Soygun

AA - Güncel
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.

Freddie Highmore, Astrid Berges-Frisbey, Sam Riley, Liam Cunningham ve Jose Coronado'nun rol aldığı "Kasa: Büyük Soygun", Jaume Balaguere yönetmenliğinde sinema perdesine taşınıyor.

Aksiyon ve gerilim ağırlıklı film, içinde büyük bir hazinenin olduğu bir kasayı açmaya çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Sinema - Kasa: Büyük Soygun

Sinema - Kasa: Büyük Soygun

Sinema - Kasa: Büyük Soygun

AA - Güncel

Liam Cunningham, Türkiye, Soygun, Film, Güncel, Haberler

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