Sinema - Kasa: Büyük Soygun
AA - Güncel
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 10 film vizyona girecek.
Freddie Highmore, Astrid Berges-Frisbey, Sam Riley, Liam Cunningham ve Jose Coronado'nun rol aldığı "Kasa: Büyük Soygun", Jaume Balaguere yönetmenliğinde sinema perdesine taşınıyor.
Aksiyon ve gerilim ağırlıklı film, içinde büyük bir hazinenin olduğu bir kasayı açmaya çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.