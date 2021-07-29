Sinema - Jungle Cruise

Senaryosu Glenn Ficarra, Michael Green ve John Requa tarafından kaleme alınan 3 boyutlu fantastik içerikli yapım macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Senaryosu Glenn Ficarra, Michael Green ve John Requa tarafından kaleme alınan 3 boyutlu fantastik içerikli yapım macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Disneyland'de yer alan aynı isimli tema parkından sinemaya uyarlanan "Jungle Cruise", bir nehir gemisi kaptanı olan Frank ile sonsuz şifa kudretine sahip Hayat Ağacı'nı aramakta olan bilim insanı Lily'nin, vahşi yaşamdan doğaüstü varlıklara pek çok zorluklarla karşılaştıkları macerayı anlatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı