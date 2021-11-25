Sinema - İntikam Vakti

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.

Guy Ritchie'nin yönettiği ve Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood ile Holt McCallany'nin başrollerinde oynadığı "İnitikam Vakti" izleyici ile buluşacak.

Guy Ritchie ile Jason Statham'ın yeniden bir araya geldiği film; oğlunun katilini bulabilmek için büyük meblağlarda nakit para taşımacılığı yapan bir firmada işe başlayan gizemli bir adamın kişisel intikam mücadelesini anlatıyor.