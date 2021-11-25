Sinema - İntikam Vakti - Haberler
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Sinema - İntikam Vakti

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 12 film vizyona girecek.

Guy Ritchie'nin yönettiği ve Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood ile Holt McCallany'nin başrollerinde oynadığı "İnitikam Vakti" izleyici ile buluşacak.

Guy Ritchie ile Jason Statham'ın yeniden bir araya geldiği film; oğlunun katilini bulabilmek için büyük meblağlarda nakit para taşımacılığı yapan bir firmada işe başlayan gizemli bir adamın kişisel intikam mücadelesini anlatıyor.

Sinema - İntikam Vakti

Sinema - İntikam Vakti

Sinema - İntikam Vakti

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı

 Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere aşı temin eden Covax oluşumu üzerinden 10 milyon doz aşı hibesi yapacağını açıkladı.

 Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti

AA - Son Dakika Haberleri

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