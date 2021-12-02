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SİNEMA - Fransız Postası

AA / Kerem Kızıltaş - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Frances McDormand, Tilda Swinton, Bill Murray, Elisabeth Moss ve Timothee Chalamet'in başrollerinde oynadığı "Fransız Postası"nı Wes Anderson yönetti.

20. yüzyılda hayali bir Fransız kasabasında geçen film, bölgenin popüler dergisi "The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun"da yayımlanan birbirinden farklı hikayeleri anlatıyor.

SİNEMA - Fransız Postası

SİNEMA - Fransız Postası

SİNEMA - Fransız Postası

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AA / Kerem Kızıltaş - Son Dakika Haberleri

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