SİNEMA - Evdekiler

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Maisie Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham ve Jake Curran'ın rol aldığı "Evdekiler", korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday.

Julius Berg'in yönetmenliğini üstlendiği film; yaşadıkları kasabada yaşlı ve zengin bir çiftin evini soymaya kalkan bir grup arkadaşın, çiftin göründükleri kadar savunmasız olmadıklarını fark etmeleriyle gelişen olayları konu alıyor.