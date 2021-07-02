Sinema - "Cruella" (TEKRAR)
Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.
Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.
"Cruella"
Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser ve Kirby Howell-Baptiste'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Cruella"yı Craig Gillespie yönetti.
Emma Stone'un başrolünü üstlendiği komedi türündeki film, Disney'in klasik animasyonlarından 101 Dalmaçyalı'da yavru köpeklerin peşine düşen kötü karakter Cruella'nın, alternatif bir hikayesini anlatıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı