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SİNEMA - Batı Yakası'nın Hikayesi

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Filmleri büyük gişe başarıları kazanmış Amerikalı sinema yönetmeni Steven Spielberg'in yeni filmi "Batı Yakasının Hikayesi" Türk izleyicisi ile buluşacak.

1957'de sahnelenen aynı adlı müzikalden uyarlanan film, iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor.

Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez ve Rita Moreno'nun başrollerinde oynadığı yapımın senaryosunu Tony Kushner kaleme aldı.

SİNEMA - Batı Yakası'nın Hikayesi

SİNEMA - Batı Yakası'nın Hikayesi

SİNEMA - Batı Yakası'nın Hikayesi

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AA - Son Dakika Haberleri

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