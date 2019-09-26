26.09.2019 09:36

"Vox Lux"

Natalie Portman'ın başrolünde yer aldığı "Vox Lux", lisede silahlı bir saldırganın katliamından kurtulan bir öğrencinin, bu travmatik olay sonrası bir popstar ikonuna evrileceği kariyer yolunu odağına alıyor.

Filmin hikayesine göre; "genç kız Celeste, 1999'da Amerika'da bir lisede silahlı bir saldırganın rehin aldığı sınıftadır ve ülkenin canlı yayında izlediği katliamdan sağ kurtulan tek öğrenci olur. Anma töreninde söylediği şarkıyla bir fenomene dönüşen Celeste, şöhret basamaklarını tırmanarak, dünyaca ünlü bir yıldıza dönüşecektir."

Başroldeki Natalie Portman'a Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle, Raffey Cassidy, Christopher Abbott ve Maria Dizzia'nın eşlik ettiği filmin yönetmen kontuğunda Brady Corbet oturuyor.

Kaynak: AA