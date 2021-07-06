Sinem Öztufan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sinem Öztufan'ın hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen kişiler arasında Sinem Öztufan geliyor. Peki, Sinem Öztufan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne?
SİNEM ÖZTUFAN KİMDİR?
Sinem Öztufan (d. 22 Nisan 1980, Karşıyaka, İzmir), Türk oyuncu.
Sinem Öztufan doğum tarihi : 22 Nisan 1980
Sinem Öztufan kaç yaşında : 41 yaşında
Sinem Öztufan nereli : İzmir
Sinem Öztufan mesleği ne : Oyuncu
1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.
SİNEM ÖZTUFAN KARİYERİ
1995 Best Model Ege Birincisi
1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli
1998 Miss Turkey Üçüncüsü
ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?
2013 - Osmanlı'da Derin Devlet : Dilruba
2009 - Unutulmaz : Melda Güler
2007 - Leylan : Leylan
2006 - Karagümrük Yanıyor : Aslı
2004 - Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı
2003 - Alacakaranlık : Melike
2000 - Hanım Ağa
1997 - Böyle mi Olacaktı : Esra Akman