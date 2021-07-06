Sinem Öztufan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sinem Öztufan'ın hayatı ve biyografisi!

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Vatandaşlar tarafından merak edilen kişiler arasında Sinem Öztufan geliyor. Peki, Sinem Öztufan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne?

SİNEM ÖZTUFAN KİMDİR?

Sinem Öztufan (d. 22 Nisan 1980, Karşıyaka, İzmir), Türk oyuncu.

Sinem Öztufan doğum tarihi : 22 Nisan 1980

Sinem Öztufan kaç yaşında : 41 yaşında

Sinem Öztufan nereli : İzmir

Sinem Öztufan mesleği ne : Oyuncu

1999 yılında TV sektörüne oyuncu olarak atıldı ve halen oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2006 yılında İrem Kanan ile evlendi. 2008 yılında Sarp ismini verdiği oğlunu dünyaya getirmiştir. Onun sonrasında Kaya ismiyle bir oğlu daha olarak ikinci kez anne olmuştur.

SİNEM ÖZTUFAN KARİYERİ

1995 Best Model Ege Birincisi

1996 Bahama Adaları Takvim Güzeli

1998 Miss Turkey Üçüncüsü

ROL ALDIĞI DİZİLER NELERDİR?

2013 - Osmanlı'da Derin Devlet : Dilruba

2009 - Unutulmaz : Melda Güler

2007 - Leylan : Leylan

2006 - Karagümrük Yanıyor : Aslı

2004 - Büyük Yalan : Reyhan Vardarlı

2003 - Alacakaranlık : Melike

2000 - Hanım Ağa

1997 - Böyle mi Olacaktı : Esra Akman