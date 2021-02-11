Sinem Ökten kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sinem Ökten hayatı!

Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun olan, 1990 doğumlu olan Sinem Ökten kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sinem Ökten hayatı ve biyografisi nedir?

Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun olan, 1990 doğumlu olan Sinem Ökten kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sinem Ökten hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİNEM ÖKTEN KİMDİR?

26 Temmuz 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Sinem Ökten, baba tarafından aslen Samsunludur. Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünden mezun oldu.

2013-2016 yılları arasında NTV Spor kanalında spor spikeri olarak görev yaptı. 2016 yılında Tivibu Spor ekranlarında spor spikerliğine devam etti. 7 Ağustos 2020 tarihinde A Spor'a transfer olduğunu açıkladı. 2018 yılında, eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri ile olan ilişkisiyle magazin basını gündeminde yerini aldı.

1990 doğumlu olan Sinem Ökten, bekardır.

Sinem Ökten 1.76 metre boyunda, 56 kilo ve aslan burcudur.