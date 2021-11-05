Sinem Kobal ikinci kez hamile
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, ikinci kez çocuk sevinci yaşayacak. İkilinin çocuklarının cinsiyetininin ise erkek olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında kızı Lalin'i kucağına alan oyuncunun, 3.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. İkilinin çocuklarının cinsiyetininin ise erkek olduğu iddia edildi.
Oyuncuların, haberi sadece ailelerine söylerken, kimsenin duymaması için özen gösterdiği de ortaya çıktı. Kobal'ın pandemi nedeniyle hamileliğinin bir bölümünü Selimiye'de geçireceği konuşuluyor.