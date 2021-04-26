Sinek ve haşere ile mücadele erken başladı
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Sinek ve haşere ile mücadele erken başladı

Sinek ve haşere ile mücadele erken başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kış bitip yaz yaklaşırken Akyurt'un mahallelerinde larva ilaçlaması başladı.

Kış bitip yaz yaklaşırken Akyurt'un mahallelerinde larva ilaçlaması başladı.

Her yıl yaz aylarında mahallelerde sinek, böcek ve haşere ilaçlama işlemleri yapılırken, bu yıl haşerat için kaynağında önlem alınmaya başlandı.

Çalışmaları değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Yazları arkadaşlarımız mahallelerimizin her sokağını böcek, sinek ve haşerelere karşı ilaçlıyor ancak yayılmış olan zararlılara karşı istenen başarı elde edilemiyor. Bu yıl mahallelerimizde sulak alanlar gibi larvaların barındığı noktaları hedef alarak ilaçlama çalışmalarına başladık. İnşallah etkisini yaz aylarında görmüş oluruz. Erken müdahale ile yazın hem Akyurtlular hem de biz rahat ederiz diye düşünüyorum. Etkisini gösterirse uygulamamızı Akyurt'un tamamına yayarak devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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