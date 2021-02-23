Traktör uçuruma yuvarlandı, ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan iki kişi feci şekilde can verdi. Vefat eden iki kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin kırsal Kınık Mahalle yolunda meydana gelen traktör kazasında, Arif Uygun ve bacanağı Muttullah Karakaya uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi. Çiftçilik yapan ve ürettiği tütünleri satmak için ilçe merkezine gelmek üzere yola çıkan Arif Uygun'un kullandığı 16 TG 315 plakalı traktör seyir halindeyken römorkun çıkması üzerine uçurumdan aşağı sürüklendi. Kaza sonrası traktördeki iki kişiden biri traktörün altında kalarak, diğeri ise traktörden fırlayarak hayatını kaybetti.

"FRENLERİ TUTMADI"

Kazada ölenlerin yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Kınık Muhtarı Kerim Gökay "İki bacanak tütünlerini getiriyorlarmış. Herhalde frenleri tutmadı. Önce kasayı savuruyor. Sonra da kendileri kaza yapıyor. Ambulansı, jandarmayı aradık. Çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN