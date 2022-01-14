Sincik basketbol takımı Adıyaman'ı temsil edecek

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da düzenlenen U-14 takımlararası basketbol turnuvasında il birincisi olan Sincik Basketbol Takımı Adıyaman'ı bölgede temsil edecek.

Adıyaman'daki turnuvada il birincisi olan Sincik Basketbol Takımı antrenörü ve sporcuları, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal'ı makamında ziyaret ederek takımın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Takım çalışmaları hakkında bilgi veren Sincik Basketbol Takımı Antrenörü İbrahim Özer Başsezgin, "Takımımız 2019 yılında Sincik Gençlik Hizmetleri ilçe Spor müdürlüğü bünyesinde kurulmuş, müsabakalara katıldığı ilk yılında Adıyaman üçüncüsü olmuştu. Takımımız geçtiğimiz yıl pandemi olmasına rağmen özverili bir çalışma gerçekleştirerek bu yıl katıldığı müsabakalarda Kahta grubunda birinci çıkıp Adıyaman'daki final grubuna kaldı. Adıyaman'da düzenlenen final grubu müsabakalarında tüm maçlarını kazanan basketbol takımımız il birincisi olarak bölge müsabakalarına gitmeye hak kazandı" diye konuştu.

Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal ise, Sincik Basketbol Takımı antrenörü ve sporcularını özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bundan sonraki müsabakalar için başarı diledi. - ADIYAMAN

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