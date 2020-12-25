Sincan'da yangın: 9 iş yeri hasar gördü
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Sincan'da yangın: 9 iş yeri hasar gördü

25.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:53
Sincan'da yangın: 9 iş yeri hasar gördü

Sincan yeni güne alevlerle uyandı.

Sincan yeni güne alevlerle uyandı. Lale Meydanı'nda bulunan kapalı pazar yeri alevlere teslim oldu, 9 iş yeri büyük hasar aldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ekmek tekneleri yanan esnafı ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sincan Lale Meydanı'nda bulunan Limon Pazarı olarak bilinen kapalı pazar yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanları çepeçevre kuşattı.

İhbar üzerine devreye Sincan itfaiyesi girdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Başkan Ercan: Esnafımızın yanındayız

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan iş yerleri yanan esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

Yangınla ilgili bilgi alan Başkan Ercan, "Tek tesellimiz can kaybının ve yaralanan vatandaşımızın olmaması. Belediyemiz her zaman vatandaşımızın, esnafımızın yanındadır. Buraya gelerek iş yerleri zarar gören esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu zor günleri inşallah birlikte atlatacağız. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sincan'da yangın: 9 iş yeri hasar gördü
Sincan'da yangın: 9 iş yeri hasar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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