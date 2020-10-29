Sincan'da Mevlid Kandili dualarla idrak edildi
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Sincan'da Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

29.10.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:33
Sincan'da Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyayı şereflendirdiği gece olan Mevlid Kandili'ni dualarla kutladı.

Sincan Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyayı şereflendirdiği gece olan Mevlid Kandili'ni dualarla kutladı. Fatih Akşemsettin Camii'nde düzenlenen kandil programında duygu dolu anlar yaşandı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyayı teşrif ettiği gün olan Mevlid Kandili, tüm İslam dünyasında düzenlenen programlarla kutlandı. Sincan Belediyesi de Fatih Akşemsettin Camii'nde "Mevlid Kandili Özel Programı" düzenledi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Peygamber Efendimizin örnek yaşantısı ve güzel ahlakı vatandaşlara anlatıldı. Sincan Müftülüğü İlahi Grubu seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Sincanlılar hep birlikte ellerini semaya açarak dualar etti. Mübarek gecenin faziletleri de vatandaşlara anlatıldı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da vatandaşlarla birlikte Akşemsettin Camii'nde düzenlenen programa katıldı. Sincanlıların kandilini kutlayan Ercan, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ni idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandil'ini tebrik ediyor, bu mübarek ve anlamlı gecenin Sincan'ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlar camide sosyal mesafe kuralına riayet ederek, maske taktı. - ANKARA

Sincan'da Mevlid Kandili dualarla idrak edildi
Sincan'da Mevlid Kandili dualarla idrak edildi
Sincan'da Mevlid Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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